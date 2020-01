Aunque no quiso brindar excesivos detalles de la serie, Culell adelantó algunas pautas de lo que se podrá ver en la próxima temporada: “Continúa la saga, ahora la historia va a ir adelante, ya no hay precuela”, adelantó en diálogo con el programa radial Por si las moscas, por La Once Diez. Así, el productor señaló que “está el regreso de Pastor (Juan Minujín), Diosito (Nicolás Furtado) y el elenco estable, como Gerardo Romano y Martina Guzmán”.