Todo comenzó cuando, a mediados de 2019, Marcelo Tinelli convocó al Super Bailando a Cinthia Fernández con Martín Baclini. Luciana Salazar ya era de la partida. El conflicto entre las mujeres ya estaba instalado en los medios de comunicación, pero su participación en el certamen generó que se transforme en un escándalo impensado hasta ese momento. Desde el primer día de su llegada al certamen comenzó la pelea: “No me gusta que lo bebotee”, señaló en la previa la bailarina. Y el tema se derivó en la descripción de una situación vivida en la intimidad, donde Baclini realtó lo sucedido: “Yo venía hablando con Luciana por texto, y le digo ‘te quiero mucho, nos vemos el viernes'. Me subo al auto, veo un audio de ella y digo ‘¿para qué lo voy a escuchar ahora?, en mi casa lo escucho solito y tranquilo’. Entro a la casa, Cinthia se va al baño, y yo me tiro en el living, apreto play y ahí ella escucha el mensaje. Decía algo así como 'Hola Martu, yo también te quiero mucho, vamos a comer el viernes así nos ponemos al día". Cuando fui al baño era una bomba atómica. Imaginate”, sentenció Baclini del momento vivido, aunque lo tomó con risas y muy divertido. Pero ese fue el principio del fin.