Teleshow también se comunicó con el productor Diego Feldman, quien -según Cosentino- estaría a cargo del proyecto. Se dio entonces un diálogo confuso. “La verdad que por ahora no hay ninguna novedad, digamos. No hay nada”, empezó diciendo Feldman sobre la cancelación, para enseguida consultar sobre cuál era la obra en cuestión. “No, no, yo no. No tengo ni idea. ¿Yo, producir un espectáculo? No”, dijo, antes de despedirse.