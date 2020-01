“Nosotros veníamos de ser amigos en Poliladron, un programa del Chueco Suar. También a (Martin) Scorsese se le critica eso. Está bien toda la movida, pero no se debe poner a una mujer porque pasó lo de (Harvey) Weinstein, o lo de Kevin Spacey: se debe poner una mujer o un hombre en una historia que así lo requiera. The Irishman, por ejemplo, la de Scorsese, critican que no tenga mujeres, o que la mujer tenga siete textos, pero eso no está bien. Las historias que tienen mujeres u hombres tienen que tener mujeres u hombres porque la historia lo pide, no porque marketineramente conviene tener mujeres porque ahora es una época en donde están los derechos de las mujeres”, concluyó.