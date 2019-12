—Tienen que sentir impunidad, pero no porque al chorro psicológicamente desde su cuna lo hayan entrenado en la impunidad, sino porque se sienten capacitados por algún motivo de que la cana no los va a agarrar. Se escapan, estaba frente al Hospital Militar, lleno de cámaras. Dos motos. ¿No hay otro patrullero acá? Esa es una cosa que se me escapa a la imaginación, pero nunca supuse, en las tres veces que me ocurrió, que iba a recuperar el objeto. Sí que un policía puede dar la vida por uno, eso sí. Sí, ¡pum!, ¡pum!, el cana se muere evitando (la fuga). Eso sí veo que puede ocurrir con la policía. Pero que la policía desbarate una banda y consiga los objetos que a uno… Eso en mi cultura no existe. Me lo robaron y no lo vuelvo a ver.