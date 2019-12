“Acabo de llegar a mi casa después de caminar unas diez cuadras y descubrí que no es que dejaron de decirnos cosas en la calle, no es que dejaron de gritarnos y de decirnos las porquerías que se les cruzan”, comenzó contando indignada. “Era invierno. Ahora que es verano y ven piel y piernas, parece que no se pueden contener. ¿Podés creer, che?”, agregó.