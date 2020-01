Allí se instaló con su novio David, con quien se animó a la convivencia hace poco tiempo, tal como ella misma lo mencionó en sus redes. “Dentro de poco arranca nuestra próxima aventura juntos y quiero hablarles un poquito acerca del amor. Este chico apareció un 26 de mayo y me cambio la vida y el corazón por completo". Y agregó: "Este fue el mejor año de mi vida por que me mudé con él y fue lo mejor que me pasó en la vida. ¡Te amo, mi amor! Mi compañero de vida y sueños. Hasta el fin del mundo de la mano. Así nada me da miedo ni me pone triste”.