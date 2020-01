En una reciente entrevista con Infobae Deportes, Marcelo Tinelli habló del romance de su hija con el futbolista: “Licha es un divino. Y todo lo que haga feliz a mi hija, a mí me hace feliz. Si me lo decías antes... Yo decía al aire en los 90: ‘No permitiré que mi hija tenga novio’, me mostraba celoso con los novios. Y hoy que me digan que sale con un jugador de Boca... Se da y está todo bien”.