El conductor de ShowMatch admitió que la televisión no escapa a la crisis económica, pero señaló que sigue siendo un buen negocio: “Yo no estoy de acuerdo con esas personas que dicen que la televisión no va, o que la radio AM no va. Obvio que hoy tenés nuevas ventanas, tenés el celular que te compite todo el tiempo. Pero la televisión es el medio más genuino para poder invertir”.