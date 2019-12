-Las cosas no son de un solo lado. Hay cosas que no salieron como pensamos. La elección del cuerpo técnico, por ejemplo. Como el caso de Almirón, un técnico del carajo, no sé lo que pasó. Era el técnico que querían Boca o la Selección, incluso hasta la noche anterior a que firmara. A nosotros no nos funcionó. Pizzi, que era la novia que un día se te fue y nos volvimos a reencontrar, arrancó bien y luego perdió la sintonía fina del equipo. También pasaron cosas en el país. Pasó de todo después del fatídico 2015 para mí, cuando fui candidato a presidente de AFA, En lo particular sufrí mucho por eso, me costó encontrar mi lugar. Y siento que hubo una intromisión muy grande del poder político. Todos los organismos de la Superliga los maneja una misma institución. Entonces, se lo dije a Mariano Elizondo (presidente de la Superliga) voy a ocupar la vicepresidencia segunda, el lugar que le corresponde a San Lorenzo; voy a estar ahí. Vuelvo con muchas más ganas. Después de eso, de 2015, quedamos rengos en algunos aspectos, en lugares que ocupábamos y dejamos de ocupar. No nos metimos tan de lleno en Superliga; también lo hablé con Chiqui (Tapia), estoy dispuesto a aportar, en Selecciones, donde digan. Hay que ocupar ese lugar. Además, va a haber una presidencia en Argentina, la de Alberto Fernández, que más allá del respeto mutuo y la cercanía que tenemos, ya dijo que no se va a meter en el fútbol. Ahora sí hubo un presidente que se metió mucho. Me alienta más lo que viene.