“Cuando subí al escenario y nos vimos, él (por Antonio Gasalla) se quedó mudo. Se emocionó hasta las lágrimas cuando me vio. Fue tanta la emoción que en un momento se olvidó del publicó y no parecía que estabamos en un escenario. Empezó a hablar de mi hermana y de mí de una manera inexplicable, era un hermoso homenaje que me estaba haciendo estando yo presente. En un momento hasta empezó a temblar”, relató la ex bailarina también a Teleshow.