Flor Vigna y Nico Occhiato, lejos pero cercanos, ya se tomaron unos días de vacaciones. ¿Juntos? No, pero a pocos kilómetros de distancia. Los finalistas del Súper Bailando eligieron el mismo país para disfrutar junto a sus amigos: Brasil. La joven se tomó unos días y se trasladó a las playas de Buzios, mientras que su ex, el ganador del certamen se fue a Florianópolis. Las versiones de una reconciliación están cada vez más cerca. Aunque ellos lo siguen negando, la elección del mismo país en sus días de descanso, levanta más sospechas sobre una segunda oportunidad para los ex Combate.