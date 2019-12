“Cuando la ley del mal reina la Tierra vivimos como estamos viviendo: no podemos vivir pensando únicamente en lo material. No podemos vivir pensando en cómo nos llenamos de dinero cuando el resto de la gente se muere de hambre, no llega a pagar a fin de mes, no llega a pagar la luz, no pasa una Navidad con su familia bien, se mueren de infartos. Eso no es caridad, no es solidaridad; eso es avaricia, es hurto, es robo. Llamemos a las cosas como son”, concluyó.