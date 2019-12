En tanto, Yanina Latorre interrumpió al semifinalista y le remarcó que antes solía “esquivar” hablar de su ex, sin embargo, Nico lo desmintió. “Cada vez que me preguntaban decía lo mismo. Si van a buscar los días que me preguntaban por ella, ¿por qué voy a esquivar el tema?... Es así me parecía bien, justo estaba Flor ahí y pude decírselo. Es muy real. Ella lo sabe porque se lo he dicho en privado. Aparte lo sabe porque es genuino, es lo que nos pasó. Flor me enseñó a luchar por lo que uno quiere sino a disfrutar de las pequeñas cosas y a ser felices. Yo por ahí vengo de una familia más estructurada. No es más que decírselo y agradecérselo”, concluyó el bailarín.