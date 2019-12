“Si supieras Marcelo la paz que sentimos. Yo hablo por toda la familia. Muy tristes pero en paz, porque ha sufrido tanto ese hombre y la peleó tanto, pero esta vez no la podía ganar”, destacó, para luego señalar que es precisamente Fede quien la ayuda a ella a ser fuerte. “Fede me ayuda a mí a que no llore mas. Y vamos hijo, acá estoy, Siempre estás feliz", concluyó la madre de Fede, quien finalmente cayó en la definición telefónica con la pareja de Flor Vigna y Facundo Mazzei, que se quedaron con el 57,73 por ciento de los votos del público. De esta manera, el lunes estarán definiendo el certamen contra el ganador de la otra semifinal que se disputará este viernes entre la pareja de Karina La Princesita y Emiliano Buitrago; y la de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña.