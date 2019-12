“La propuesta me emocionó y me sorprendió muchísimo; me puso muy feliz que me tengan en cuenta para un evento tan importante”, sostuvo la conductora que aseguró que intentará ir al evento junto a su novio, Leo Alturria, aunque todavía no lo tiene confirmado ya que recién se enteró ayer de que había sido la elegida: “Me encantaría que Leo me pudiera acompañar porque me llena de energía”, agregó en diálogo con Teleshow .