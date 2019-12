También músico, Moranis se dedicó a componer: sacó un disco de country (The Agoraphobic Cowboy) que tuvo una nominación en los Grammy. También prestó su voz para distintos anuncios publicitarios y doblajes, y realizó participaciones puntuales en televisión. En 2015 rechazó hacer un cameo en una nueva Ghostbusters. “Espero que sea buenísima, pero carece de sentido para mí. ¿Por qué iba a rodar durante solo un día para algo que hice hace 30 años? No me resultó apetecible”, anunció, para agregó: “Tan pronto me llegue un papel me despierte interés, probablemente lo haré”.