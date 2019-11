Propio de sus desvaríos temporales, Little Jackie adquirió los vicios antes de toparse con la fama. Quizás entonces los incrementó, otorgándole carácter de excesos. Fumar, fumó siempre; y ahora con la televisión lo hacía más. ¿Y beber? Sí, sí, también... John no pudo, no quiso o ni siquiera intentó dejarlos atrás. Cuando el cigarrillo no estaba entre sus dedos, se encontraba al alcance de su mano. Y tampoco lo apagaba cuando el director gritaba “¡Acción!”.