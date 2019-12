“¿Por qué te tiene que saludar a vos...? ¿ Porque tenés un micrófono...? ¿De dónde salió ese decreto...? Ustedes se creen que son los dueños del mundo”, insistió el periodista deportivo que en ese momento levantó la voz. Por su parte, Mauro le conestó: “Vos no me conocés, Estás planteando una rebeldía tonta. Yo no me creo nada. Vos no me digas eso porque no me conocés. Si vos venís a hablar conmigo yo te digo que no hablo y te pido disculpas”.