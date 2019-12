Tras la incomodidad por lo sucedido, Aguilera realizó un descargo en su cuenta de Twitter. “Hoy fui víctima de esta difamación por parte de Juan Román Riquelme. Sólo fui a buscarlo para hacer una nota periodística en radio Mitre y me trató así. Yo no tengo un jefe que se llama Daniel Angelici. Soy periodista y mis jefes están en TyC Sports, La Redonda y Los Andes Diario”escribió en un primer posteo. “Que quede bien claro, jamás jugué ni juego políticamente para NADIE. Daniel Angelici NO es mi jefe, es el presidente de Boca Juniors y yo NO trabajo para Boca Juniors, lo cubro desde el 2000 para diferentes medios”, concluyó.