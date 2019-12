Juan Román Riquelme bajó del pedestal de ídolo para jugar en las elecciones del 8 de diciembre en Boca: se presenta como candidato a vicepresidente segundo en la lista opositora que propone a Jorge Amor Ameal como titular del club. Para ello, el ex enganche, de 41 años, optó por postergar su partido despedida, que estaba pautado para el 12 en la Bombonera. “El partido va a tener que esperar. No me parece que esté bien que se haga cuando hay elecciones. Lo más importante no es mi fiesta, tengo que pensar en mi club. Ojalá que a mitad de año podamos disfrutar de ese momento sin molestar a nadie", dijo. Aunque tal vez el organizador de juego aparezca antes con la camiseta... ¿Y en un partido oficial?