“Ojalá el Chino y Ricardo Darín salgan a reconocer que reírse de una violación no está bueno. De lo contrario, estaré muy desilusionada”, escribió una usuaria en la red social. Al ver la polémica, Ricardo Darín explicó: “No nos reímos de una violación, de hecho nunca escuchamos en el set de TV de qué iba el maldito chiste… El ruido en el estudio y la mala comunicación por el teléfono no permitió eso. ¿Cómo alguien puede reírse de eso? Lamento la odiosa confusión, pero te juro que no fue así”.