El disco Revenge está dedicado a Eric y además de estar el tema del video en el que participa, también incluyeron “Carr Jam 1981”, una canción escrita por él mismo, a modo de homenaje. Carr, además, dejó su huella en los discos Music From The Elder (1981), Creatures of The Night (1982), Lick It Up (1983), Animalize (1984), Asylum (1985), Crazy Nights (1987) y Hot In The Shade (1989). Y también dejó su caracterización, la de Zorro, que nadie más volvió a usar.