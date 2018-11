—Sí. Creo que lo fui durante mucho tiempo sin saber lo que era. Siempre fui feminista sin ponerme el rótulo y no es un momento ahora para ponérselo. Te contesto la pregunta pero es un momento en donde quienes tienen que ponerse el rótulo de feministas son las mujeres que hicieron la lucha, no yo que nunca tuve que luchar nada porque soy hombre, nunca nadie me acosó, me abusó, no me miran por la calle, no me gritan puteadas, no me violan y no puedo decidir sobre mi propio cuerpo, etcétera, etcétera, todo lo que le pasa a la mujer. A mí me parece un poco obsceno cuando muchos hombres oportunistas, sobre todo de los medios de comunicación, aprovechan este momento en donde el feminismo está de moda y es políticamente correcto para decir yo soy feminista. Este es un momento en donde los hombres tenemos que cerrar la boca y hacer acciones feministas, pero no ponerse el sayo de algo que creo que fue una lucha muy visceral, muy contundente de mujeres y sobre todo de actrices que se jugaron su lugar en el medio y al plantear tan claramente una postura política, humana, frente a este tema se ganaron un montón de detractores.