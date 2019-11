“No era momento, y todavía no lo es. Tengo que estar preparada… Es muy duro todo lo que debés enfrentar. Además, yo tuve un cáncer. No digo que tenga una razón de ser, pero no es casual que me haya pasado después de poner el cuerpo. El año pasado, cuando más le puse el cuerpo a la situación, tuve cáncer. ¿Podría haberlo tenido igual si no hacía Actrices? Quién sabe…”, concluyó Dolores Fonzi.