En otro marco del debate, mientras señalaban que desde el entorno de la pareja desmienten la crisis, Borghi recordó el escándalo de Pampita, Vicuña y la China Suárez en el motorhome. “Chicos, ¿de qué se espantan? Si esta historia ya la vimos, ¿o no se acuerdan de la negación serial de ambos sobre la palta y el motorhome? No se olviden que esto ya pasó y negaron todo. Discúlpenme pero yo no les creo nada, ni a Vicuña ni a la China porque esta historia ya la vimos”, sostuvo la periodista.