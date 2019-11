"Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme”, escribió China en sus redes para completar un panorama sospechoso que aún no tiene confirmaciones ni desmentidas oficiales. La actriz aprovechó el feriado para compartir historias con sus amigos en las redes, en pleno almuerzo, lejos de versiones, que no son las primeras; y podrían no ser las últimas.