"Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así. Ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme”, expresa el texto de Lucía Herazo llamado “Amor propio” que subió la China, y que provocó nuevos rumores de crisis de pareja con el padre de su hija más pequeña.