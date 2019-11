La pequeña Sol está esperando un hermanito porque Barby Silenzi está embarazada de El Polaco. Recientemente, en el Bailando, Marcelo Tinelli le preguntó a Karina La Princesita sobre esta situación, y ella respondió: “Pienso que es un tema del cual yo no tengo por qué responder, porque no me corresponde. Soy ubicada y me parece que respondo cuando es correcto responder”.