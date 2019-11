Eugenia Tobal compartió un emotivo posteo en su octavo mes de embarazo. En la imagen se pueden ver hematomas en el costado de su panza y la actriz, no olvidó de explicar a que se debían estas marcas: “Les cuento que los moretones que se ven en mi panza son por los pinchazos de heparina que me doy cada mañana a las 10 am ¡para que mi beba esté bien! #Trombofilia”, redactó Tobal (Foto: Fer Borreli- Instagram)