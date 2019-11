Comenzó su carrera como modelo en el 2000 cuando Pancho Dotto la descubrió en Punta del Este. “A cara lavada, así como llegué, me pusieron este sweater y el fotógrafo me sacó unas 20 fotos”, reveló Pampita. “Me fui a mi casa caminando y pidiéndole a Dios que me eligieran”, deseó en aquel entonces, cuando tenía 21 años.