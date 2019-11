Este año, Cande focalizó todas sus energías en su carrera de cantante y lanzó su primer disco, Yo. En diálogo con Teleshow , señaló: "Creo que mi disco muestra mejor la verdadera Cande, el lado más íntimo. Obviamente la idea es mostrar eso, no la imagen que capaz todos ven en las redes o se ve en las notas. Me pareció interesante a través de la música expresar mi lado más real, porque soy una persona muy sensible que tiene un montón para contar y este me parece un buen lugar para hacerlo”.