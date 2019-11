Tuvieron una vida llena de escándalos. Ambos se alejaron de su familia de origen, y formaron un clan con sus tres hijos. La madre de Caniggia, Nélida Tomasa Iglesias, se suicidó en 1996, arrojándose del balcón del hogar familiar. Los rumores siempre indicaron que, a pesar de sufrir una gran depresión, la decisión de la mujer se debía a que Mariana no la dejaba ver a sus nietos. “Quizás no fui capaz o no me di cuenta… Es una cruz que voy a llevar siempre. Un hijo siempre va a decir: ‘Podría haber hecho más’. Quiero recordar a mi madre cuando era feliz. Daría cualquier cosa para que mi madre esté viva", señalaba Claudio días después de su muerte.