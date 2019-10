De sólo verlos no pueden negarse la familiaridad. Y no sólo son parecidos en lo físico, sino también en los gestos. Incluso cuando sonríen son un calco. Nicolás trabajó mucho para llegar adonde está, hoy siendo uno de los protagonistas masculinos de la tira Pequeña Victoria. Guillermo es, sin dudas, uno de los actores más convocantes y referenciales de la pantalla de nuestro país. Fue recién en 2013 cuando ambos compartieron cartel en la película Corazón de León, junto a Julieta Díaz. El film es una comedia romántica donde se analizan los prejuicios. Ivana (Díaz) se enamora de León (Guillermo Francella), que tiene todo lo que ella desea de un hombre, pero mide 1,36 metro. Nicolás interpreta a Tomás, el hijo de León. “Estoy feliz porque son verosímiles como actores, me gusta lo que les pasa, es algo que tienen, están formados", había señalado de sus hijos Nicolás y Johanna, también actriz, con quien Guillermo comparte trabajo en la película El Robo del siglo, que se estrena en enero de 2020.