Nadie se atrevió a comentar “on the record” qué pasó con el caso del actor argentino, ya que fue un hecho inédito en una producción por el tiempo que llevaba grabando en uno de los personajes principales. Pero no es la primera vez que le sucede. En 2016, en pleno éxito de Educando a Nina (Telefe) el personaje de Alfonso -era el marido de Diego Ramos, principal motor de la historia de ese personaje protagónico- desapareció de repente. Los personajes “se divorciaron” y el ex de Candela Ruggeri se fue de la noche a la mañana de la trama, apenas terminó su contrato inicial.