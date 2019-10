“La última vez que pasó esto, cuando Cinthia se puso a llorar y a mí se me dejó como una tercera en discordia, donde se me pone en un lugar donde las mujeres me tomen bronca injustamente... Para mí eso no está bueno. No solo lo siento yo, lo ve mucha gente también. Entonces, no está bueno y a mí no me gusta el enfrentamiento, la pasé mal ese día cuando hablé con Fede (Hoppe), ese día también quería renunciar y ahora vuelve lo mismo. Este año lo disfruté más que nunca y la verdad que cuando hay algo que me deja expuesta de una forma que no me gusta no lo disfruto. Esta pista es para disfrutarla y quiero que si estoy acá sea de esa forma”, se explayó.