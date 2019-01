Recibieron el 2019 juntos y con publicaciones a los besos en sus respectivas cuentas en Instagram. Los primeros días del año los encontró muy unidos, tomando sol y disfrutando de las tardes con sus amigos en la playa. "No tengo problemas con las segundas oportunidades, yo doy mil. Siempre soy arriesgada, después no sé cómo saldrá todo esta vez, no tengo la varita mágica", dijo sobre la reconciliación a la revista Gente.