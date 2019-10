De la urgencia. De la desesperación. Había nacido mi hija, y yo no podía entender ese pacto de eternidad entre dos mortales. Jamás había sentido tanto amor. Cuando mi hija nació, yo supe lo que es amar. Y ese universo me cambió. El amor dispara en su misma proporción los miedos, y mi hija estaba que se moría a cada rato. Yo no dormía. O dormía sentado. Si la escuchaba respirar, pensaba que se moría. Y si no la escuchaba, pensaba que se había muerto. Todo tipo de revelaciones experimenté en ese proceso. Ya nunca más fui el mismo. Un día entendí que yo la estaba enfermando, para entender yo. Y la solté. La miré al alma, y le dije: ‘si quieres morirte es tu decisión. Yo no te enfermo más. Gracias’. Tenía dos años y nunca más se enfermó. De aquí surge el escritor.