—Fueron épocas inolvidables, pero podía haberlas disfrutado aún más. Empecé a los diez años, crecí en una especie de burbuja novedosa como eran los programas infantiles de los 80 y después las tiras de jóvenes de los 90, y algunas cosas me costaban metabolizarlas. Creo que me faltaba conocer a la gente de igual a igual , "calle", le dicen, para poder dimensionar el trabajo en su debido punto. Situaciones que en ese momento me hacían sufrir, hoy me causarían risa. Es como tocó y no me quejo; después la experiencia me dio el peine y todavía no estoy pelado.