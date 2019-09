Julio de Grazia filmó más de 60 películas y sobre el final de su vida había cumplido el sueño de dirigir. Dejó un gran legado artístico, y un enigma sin respuesta clara: ¿por qué se suicidó? Una vez le preguntaron cómo se imaginaba dentro de muchos años. "A uno no le queda mucho tiempo –contestó-. Soy un fatalista, no por depresivo: es simplemente una cuestión de sentido común". El actor de la voz ronca y los ojos melancólicos no lo dijo, pero ya se estaba despidiendo.