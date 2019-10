Género: música. Dirección: Sean Evans, Roger Waters. Calificación: apta para todo público. Duración: 135 minutos. Sinopsis: Roger Waters, cofundador, fuerza creativa y compositor de Pink Floyd, presenta su esperadísima película: Us + Them. Nos encontramos ante un acontecimiento cinematográfico imprescindible, con una producción visual de última generación y un sonido asombroso. La película se rodó en Ámsterdam durante la parte europea de su gira Us + Them, entre los años 2017 y 2018, en la que Waters actuó ante más de dos millones de personas de todo el mundo, e incluye canciones de sus legendarios álbumes con Pink Floyd (The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here), así como de su último lanzamiento, Is This The Life We Really Want?