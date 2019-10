Los abogados de Suar también explicaron cuáles son los aspectos económicos que la ex pareja aún no definió. “Solamente está pendiente de común acuerdo la división de las sumas que se obtengan como consecuencia de la venta de parte de un paquete accionario (de la productora Polka), de modo tal que no se comprenden las postergaciones sostenidas a las que la señora alude. Todos los instrumentos se encuentran agregados en el expediente judicial”. Y dejan un pedido final, respecto al “tratamiento” público de “temas de la esfera personal” de Araceli y Suar: "Debe primar la coherencia, la sensatez y responsabilidad.