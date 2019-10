Pero entonces, ¿por qué se niega al control de alcoholemia? “Les digo que no, que no fue mi culpa, que el problema fue el auto que estaba mal estacionado”, explicó Pais. “Yo era una mujer sola, a las 2 de la mañana, con cinco agentes de tránsito. Estaba muerta de miedo y me negaron ayuda. Fue un choque donde no hubo heridos, no pasó nada”. Además, advirtió: “Nunca uso mi persona publica para conseguir ventajas. O sea, me quejo, pero nunca utilice mi nombre. Me considero absolutamente inocente”.