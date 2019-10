Cuanto más hablaba de Mercedes, más se le iluminaba la cara a Fabián. La calidez propia de la fundación, la música de Violeta Parra de fondo y la inmensa cantidad de fotos y cuadros de Mercedes que colgaban en las descascaradas paredes hacían que la emoción se volviera más intensa. “Ella me enseñó todo, hasta a coser”, esbozaba, con felicidad y nostalgia. “Yo de chico era muy travieso y siempre me rompía el guardapolvos de la escuela. Entonces un día me dijo: ‘Primero, no hay que romper nada, y segundo, hay que aprender a coser lo que rompiste’”.