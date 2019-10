"Tengo una relación con Dios hace ya 12 años, pero no voy a ninguna iglesia en particular. Prefiero que mi relación con Dios se afiance día a día sin ir a una iglesia. Es el camino que elegí y, como a mí me hizo bien, mi objetivo es compartir con otros eso que a mí me hizo tan bien, pero no dentro de una estructura eclesiástica", se explayó el artista, para luego referirse a las charlas que brinda.