“Se ve que ya había tomado la decisión. Te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Nosotros lo tomamos como que se despedía porque se iba a otro lado. ‘Acá te lo dejo a Thiago en casa con la niñera’, le dijo. Nazarena estaba en Miami, él había pasado todo el día con el nene en la casa y a la noche se iba. ‘Bancame que llego’, le insistió Barbie. ‘No, no, me tengo que ir ya. Te mando un beso’, le contestó él, y ahí quedó. La dejé a Barbie, me fui a la casa de mi novia, me acosté a dormir y a la madrugada empecé a recibir los llamados de mi hija", agregó, para luego referirse al diálogo que tuvo con la joven actriz al momento de conocer la noticia.