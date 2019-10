“Me guardo lo que me enseñaste, lo que fuiste y sos en mi vida”, comenzó la menor de las hijas de Claudia Villafañe, para luego recordar el último día que vio a Roque Nicolás, el verdadero nombre de su abuelo, y se despidieron: “Llegué y vos me dijiste que ‘me estabas esperando’, no creía que fuese tan literal, sin embargo así lo decidiste. Nos abrazamos, nos dijimos una vez más cuanto nos queríamos. No sabía que era la ultima noche que nos lo íbamos a decir”.