“Yo tengo una vida feliz, más allá de todas las cosas que me pasaron”, comenzó diciendo la ex modelo, que perdió a su marido, Miguel Pando, a raíz de un tumor cerebral, en 2011. Y agregó: “Nunca me enojé con la vida. Pasé por todos los estadíos. Pero soy creyente, tengo mucha fe y nunca me enojé con Dios”.