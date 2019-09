—Podés sentarte a charlarlo, pero eso de que bajan los directivos de una compañía a decirle a una persona lo que tiene que decir o lo que no tiene que decir, es irreal. Yo no lo viví, gracias a Dios, no lo aplico porque no pasa, no pasa en el 9 y no creo que pase en ningún medio. Y mucho menos a Mirtha. Son cosas que pasan en un vivo. Hubo como una secuencia, una seguidilla de situaciones desafortunadas en las que entendió y pidió disculpas. Pidió disculpas por lo que le dijo al Presidente, pidió disculpas por lo de Jaitt. Fue pidiendo disculpas. Esta Mirtha que vemos hoy es la Mirtha en competencia con Andy, no es la misma Mirtha fuera de la competencia.