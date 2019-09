La pareja suele expresar su amor en las redes sociales. "Porque dejás huella en todos los que te conocen. Porque no sos 'uno más'. Porque iluminás mis días. Porque tenés luz propia y porque sos mi persona favorita en el mundo. Te elijo hoy y te vuelvo a elegir todos los días. Que tu vida siga siendo hermosa siempre. Gracias por dejarme compartirla con vos", escribió Gimena, en uno de sus tantos mensajes de amor. "Gracias por dejarme amarte también. Sos tan especial y única, sos distinta. Verte reír me transporta, me tranquiliza y me da felicidad", escribió Nicolás en otro de sus amorosos posteos. Los actores no dudan en compartir su felicidad con sus seguidores. Sin libretos ni guiones solo su vida y nada más.